Yerel Seçime Doğru

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AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce, Söğütlü Seçim İrtibat Ofisi açılışına katıldı.Açılışın ardından ilçede bir restoranda partililerle bir araya gelen Yüce, burada yaptığı konuşmada, ilçenin alt yapısının tekrar yapılması için SASKİ'yle görüştüklerini söyledi.Söğütlü Belediye Başkan adayı Oktay Özten'in geçmişteki görevlerinde başarılı olduğunu ifade eden Yüce, "Kendisine güvenimiz tamdır. 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerde de en yüksek oyları alacağımıza inanıyorum. Mevcut belediye başkanımıza da verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.Oktay Özten de toplantıya katılanlara teşekkür ederek hep birlik beraberlik içinde çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.Söğütlü Belediye Başkanı Hüseyin Genç de ilçede yapılan çalışmalar hakkında Yüce ve katılımcılara bilgi verdi.