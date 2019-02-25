Yerel Seçime Doğru

Kaynak: AA

AK Parti Karabük seçim çalışmaları kapsamında milletvekilleri ve belediye başkan adayları esnafla bir araya geldi.Bir restoranda düzenlenen toplantıya, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal, AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu, partililer, esnaf odaları başkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.Milletvekilleri ve Uysal, esnafa çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi, sorunlarını dinledi.-Rafet Vergili'den ziyaretKarabük Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.Vergili, Bayır Mahalle Kemal Güneş Caddesi'ndeki esnaf ile AK Parti ve İYİ Parti seçim bürolarına ziyarette bulunarak, başarılar diledi.Ziyaret esnasında Vergili'ye MHP Karabük Merkez İlçe Başkanı Abdurrahman Meşe ve parti üyeleri eşlik etti.Vergili, daha sonra "Esnaf Günleri" kapsamında Kent Meydanı'nda kurulan çadırı ziyaret etti.AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya da Safranbolu Minibüsçüler ve Özel Halk Otobüsçüleri Kooperatifi üyeleriyle buluştu.Ali Kaya, burada yaptığı konuşmada, "Malumunuz yerel seçim arifesinde, çok çalışmamız gereken bir dönemdeyiz. Allah nasip ederse 31 Mart akşamı sizlerin de teveccühü ile bu görevi çok daha çalışmak amacı ile alacağız." dedi.