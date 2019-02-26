Yerel Seçime Doğru

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MHP Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, 31 Mart yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.Şimşek, Gölbaşı'nın birçok mahallesinde kültür merkezleri olduğunu ancak bu kültür merkezlerin atıl olduğunu savunarak, "Bu merkezlerimiz yıllardır sadece düğün ve cenazelerde açılıp kapatılan yerler olarak dikkat çekiyor. Göreve geldiğimiz takdirde mevcut kültür merkezlerimizde etkinliklerimiz yıl boyu sürecek." dedi.Emeklilere, kadınlara ve özellikle çocuklara dönük etkinlikler yapacaklarını ifade eden Şimşek, "Kültür merkezilerinde yıl boyunca ozanlar buluşması, ressamlar buluşması, bilim insanları buluşması ve bilgi yarışmaları gibi sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı etkinlikler düzenleyeceğiz. Kültür merkezi olmayan mahallelerimizi de en kısa süre içinde kültür merkezine kavuşturacağız." diye konuştu.