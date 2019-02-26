26 Şubat 2019, 15:20
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Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, "Gerçekten şuuru olan yani Atatürk'ün partisine sahip çıkacağım diyen hiçbir CHP'li kardeşimizin, böyle bir ittifaka oy vereceğini düşünmüyorum.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, "Gerçekten şuuru olan yani Atatürk'ün partisine sahip çıkacağım diyen hiçbir CHP'li kardeşimizin, böyle bir ittifaka oy vereceğini düşünmüyorum." dedi.

Yılmaz, Cumhur İttifakı'nın Silifke Belediye Başkan adayı Mücahit Aktan ile ilçedeki bir restoranda düzenlenen toplantıya katıldı.

Konuşmasında, Millet İttifakı'nı eleştiren Yılmaz, "Bir programda HDP milletvekili çıkmış 'Kürdistan'ı kayyumun elinden alacağız. Batıda da MHP ve AK Parti'ye kaybettireceğiz' diyor. Kürdistan diye bir yer var mı? Burası, Türkiye Cumhuriyeti devleti. CHP'nin belediye başkan adayı da bunu alkışlıyor, onaylıyor, destekliyor." dedi.

Yılmaz, vatandaşlara yaşananların iyi anlatılması gerektiğini ifade ederek, "Gerçekten şuuru olan yani Atatürk'ün partisine sahip çıkacağım diyen hiçbir CHP'li kardeşimizin böyle bir ittifaka oy vereceğini düşünmüyorum. Bizim sahada anlatacağımız şey bu aslında." diye konuştu. Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA