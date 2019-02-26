Yerel Seçime Doğru

AK Parti Adapazarı
Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu
, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu. AK Parti Adapazarı
İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, meclis üyesi adayları ve teşkilat mensuplarıyla seçim çalışmalarını sürdüren Işıksu, önce gençlik merkezindeki gençleri daha sonra esnaf ve Sakarya
Muhtarlar Federasyonu'nu ziyaret etti. Sakarya
Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih
Çelikel ile merkezde gençlerle buluşan Işıksu, burada sohbet edip, gençlerin taleplerini dinledi.
Işıksu, istikbali anlamanın, gençlerin ihtiyaç ve beklentilerini anlamaktan geçtiğini belirterek, son dönemde kültür, sanat ve edebiyat çevresinde şekillenen bir proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem
ile de bir araya gelen Işıksu, asıl meselelerinin muhtarlarla uyumlu çalışmak olduğunu söyledi.
Seçim çalışmalarını da değerlendiren Işıksu, halktan yakın ilgi ve destek gördüğünü aktararak, memnuniyetini belirtti.
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Kaynak: AA