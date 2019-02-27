Yerel Seçime Doğru

Kastamonu
'nun Hanönü
ilçesinde MHP
seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.
Seçim bürosunun açılışına, MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın
, MHP Hanönü İlçe Başkanı Metin Arıkan, MHP Hanönü İl Genel Meclis üyesi Metin Yamalı ve partililer katıldı.
MHP İl Başkanı Yüksel Aydın yaptığı konuşmada, belediye başkan adayı Hasan Basri Yücel
'e destek istedi.
MHP Hanönü Belediye Başkan Adayı Hasan Basri
Yücel ise devlet hastanesi, kapalı pazar yeri ve yüksekokul konularıyla ilgili seçildiği günden itibaren çalışmalara başlayacağını ifade etti.
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Kaynak: AA