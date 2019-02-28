Yerel Seçime Doğru

Cumhuriyet Halk Partisi Beypazarı
İlçe Teşkilatı tarafından yemekli istişare toplantısı düzenledi.
Cumhuriyet Halk Partisi Beypazarı İlçe Başkanlığınca bir tesiste düzenlenen istişare toplantısına, CHP
Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç
, İYİ Parti Ankara
milletvekilleri Şenol Bal
ve Ayhan Altıntaş
, İYİ Parti Beypazarı Belediye Başkan adayı Veysel Ayık, Cumhuriyet Halk Partisi Beypazarı İlçe Başkanı Hasan Kostak ile partililer katıldı.
Toplantıda konuşan Koç, Beypazarı'nın Mansur Yavaş
'a vefa borcunun olduğunu ve bu seçimlerde Beypazarı halkının Yavaş'ı topyekun destekleyeceğine inandığını söyledi.
Veysel Ayık'ın başkan adayı olmadığını ve seçimi halk nezdinde çoktan kazandığını iddia eden Koç, "Martın sonu bahar." dedi.
Bal da Beypazarılılara Meral Akşener
'in selamlarını getirdiğini ve başarı dileklerini sunduğunu söyledi.
Ayık da "Beypazarı'nın bizim için tabii ki önemi büyük ancak bu seçimlerin ülkemiz için farklı bir önemi var çünkü Beypazarılı hemşehrimiz, ağabeyimiz Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmaya çok yakın." dedi.
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA