Yerel Seçime Doğru

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Zonguldak'ta, AK Parti Ereğli Belediye Başkan adayı Erol Şahin, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.Şahin, seçim çalışmaları kapsamında, ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulunarak, ekonomik sorunların çözümü için çeşitli projeler hazırladıklarını söyledi.İlçede iki olan fakülte sayısını beşe yükselterek öğrenci sayısını 10 bine çıkartacaklarını anlatan Şahin, "Öğrenci sayısının artması ile hem kültürel hem ekonomik zenginlik yaşanacak. Yine küçük ölçekli sanayicilerimizin ihtiyaçlarına imkanlar doğrultusunda katkı sağlayarak destekleyeceğiz. Böylelikle hem yeni iş hem yeni istihdam alanları oluşturacağız." diye konuştu.Erol Şahin, beraberinde Ereğli Belediye Meclis Üyesi adaylarıyla Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.- İYİ Parti Ereğli Belediye Başkan adayından ziyaretlerİYİ Parti Ereğli Belediye Başkan adayı Ali Kaya, ilçedeki çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.Kaya,, Ereğli Ziraat Odası, Şoförler ve Otomobilciler Odası ve Esnaf Kefalet Kooperatifi ziyaretlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim çalışmalarına hız verdiklerini belirtti.İlçenin sorunlarını çözmek için çıktıkları yolda vatandaşların desteğini gördüklerini ifade eden Kaya, "Amacımız Ereğli'yi iyi noktalara taşımaktır. Bunun için ekibimiz ile birlikte çıktığımız bu yolda halkımızın da gösterdiği ilgiye şükranlarımızı sunuyoruz. Ereğli'de artık değişim şart olmuştur." dedi.