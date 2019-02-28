Yerel Seçime Doğru

AK Parti Beypazarı
İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz
, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
'nin ilçedeki programlarına katılan partili ve vatandaşlara teşekkür etti.
Gökgöz, yaptığı açıklamada, Mehmet Özhaseki'nin ilçede esnaf, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle kahvaltıda bir aya geldiğini ve projeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulunduğunu anımsattı.
Kahvaltıda ve esnaf ziyaretinde Özhaseki'ye büyük bir teveccühün olduğunu aktaran Gökgöz, "Bu anlamda bizleri yalnız bırakmayan tüm sivil örgütü temsilcilerine, muhtarlarımıza ve oda başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 16-17 senedir AK Parti iktidarının yaptıkları ortada. Ülkemizin çevresi ateş çemberinde olmasına rağmen, AK Parti iktidarı emin adımlarla 2023 hedefine ilerlemektedir." dedi.
Mehmet Gökgöz, Beypazarı, AK Parti, Mehmet Özhaseki, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA