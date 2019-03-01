Yerel Seçime Doğru

Kaynak: AA

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, seçim çalışmaları kapsamında görüştüğü vatandaşlara projelerini anlatıyor.31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçim öncesi seçmenle buluşmaya devam eden Arı, Belediye Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret etti.Görüşmelerinde, belediye başkanı seçildiği takdirde hayata geçirmeyi hedeflediği projeleri ile ilgili detaylı açıklamada bulunan Arı, gönül belediyeciliği anlayışı ile Nevşehir halkına hizmet edeceklerini belirtti.Arı, "Biz Nevşehir'i seviyoruz. Bu kentin havasını soluyan, suyunu içen bir evladıyız. Hiç kimseyi ötekileştirmeden herkesin başkanı olacağım. Hayallerimizi süsleyen Nevşehir'i barış ve kardeşlik kenti haline getirmek için tüm hemşehrilerimizi kucaklayacağız." dedi.Arı, daha sonra Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, buradaki vatandaşların taleplerini dinledi.Çocukların daha modern ortamlarda yaşaması için de çalışma yapacaklarını dile getiren Arı, tüm çocuk oyun parkalarına güvenlik kamerası yerleştirileceğini, artırılacak yeşil alanlarda çocuklara yönelik kültürel ve sportif etkinliklerin sürekli hale getirileceğini kaydetti.Arı'ya programında, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz, parti yöneticileri, belediye meclisi ve il genel meclisi adayları da eşlik etti.