Yerel Seçime Doğru

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AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, geçen hafta Sivas'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a verdiği müjdelerden dolayı teşekkür etti.AK Parti Sivas İl Başkanlığı geçen hafta Sivas'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ziyaretlerini değerlendirmek için basın toplantısı düzenledi. Bir otelde düzenlenen toplantıya, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, İl Başkanı Hakan Aksu, AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin ve parti yöneticileri katıldı.Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Sivas'a birçok müjde ile geldiğini, verdiği bütün sözleri yerine getirdiğini söyledi.Bakan Kurum'un bu yoğun seçim döneminde Hilmi Bilgin'e destek için Sivas'a geldiğini belirten Yılmaz, "Bildiğiniz üzere her ile bir millet bahçesi yapılıyor. Selçuklu Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı. Bu projede ne İl Özel İdaresinden ne de belediyeden tek bir kuruş çıkmayacak. Selçuklu Millet Bahçesi'nin yeri TOKİ'ye aitti. Ancak sağ olsun Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle bu alana millet bahçesi yapılması kararlaştırıldı. Mart ayında yer teslimi yapılacak ve 8 ay sonunda bu alandaki çalışmalar tamamlanacak." diye konuştu.Yılmaz, yeşil alanları artırmak, millet bahçelerini ve mesire alanlarını çoğaltmak için çalışacaklarını vurguladı.AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin'in tahminlerin üzerinde bir oyla seçileceğini dile getiren Yılmaz, "Emaneti Hilmi Bilgin'e teslim edeceğiz. Kendisine emanet edilen bayrağı daha yükseğe taşıyacak. Bunu yaparsa Hilmi Bey yapar, bunu yaparsa AK Parti kadroları yapar." dedi.Yılmaz, mart ayında Sivas'a Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geleceğini de sözlerine ekledi.AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ve AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin de Sivas'a vermiş olduğu desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, milletvekilleri İsmet Yılmaz, Habib Soluk ve Semiha Ekinci ile Belediye Başkanı Sami Aydın'a teşekkür etti.