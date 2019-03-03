Yerel Seçime Doğru

AK Parti Söğütlü
Belediye Başkan adayı Oktay Özten, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.
Partisinin Söğütlü İlçe Teşkilatı'nın Akçakamış Mahallesi'nde düzenlediği sohbet toplantısına katılan Özten, daha önce mahalle meydanına gelen toptancıların çiftçilerin ürettikleri ürünleri satın alarak ilçe ekonomisine katkı sağladığını söyledi.
Özten, "Bu konuda vatandaşlarımızdan gelen talepler var. Tekrar bu sebze pazarının kurulmasını istiyoruz. Bu pazardan sadece Akçakamış değil, Ferizli
, Kaynarca
ve Adapazarı
'na yakın köyler de faydalanıyordu. Biz de Söğütlü Belediyesi olarak Allah nasip ederse sebze pazarını mahallenin merkezinde bulunan boş alana yeniden yapıp üreticilerimizin isteklerini yerine getireceğiz." diye konuştu.
Mahalle sakinlerinin görüşünü alıp hizmetleri yerine getireceklerini aktaran Özten, istenmeyen işlerin yapılmayacağını dile getirdi.
AK Parti, Söğütlü, Güncel
Kaynak: AA