Yerel Seçime Doğru

Saadet Partisi
'nin Sakarya
Büyükşehir ve bazı ilçe belediye başkan adayları
, basınla buluştu.
Bir restoranda düzenlenen basın toplantısında konuşan Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fahrettin Abay, kentteki insanları daha mutlu etmek için hizmete talip olduklarını söyledi.
İnsanların refah seviyesini artırmak istediklerini vurgulayan Abay, "Burada organizatör olacağız ve özel şirketlerin Sakarya'ya gelmesi için çalışacağız. Yine üretime destek için her ilçede projeleri hayata geçireceğiz. Bu anlayışla, üreten, örnek ve referans şehir olmak istiyoruz." diye konuştu.
Abay, Sakarya'nın Marmara Bölgesi
'nin cazibe merkezi olduğunu belirterek, "Sakarya için uluslararası dev fuar merkezi kuracağız." dedi. Adapazarı
Belediye Başkan adayı Abidin Birinci
de yerel seçimlerin hizmet yarışı olduğunu belirterek, projelerinden bahsetti.
Adaylar ve partililer, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
Saadet Partisi, belediye başkan adayı, Sakarya, Güncel
Kaynak: AA