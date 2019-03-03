Yerel Seçime Doğru

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar
, "Bizim karşımızda olan dört benzemez parti. Hiçbir fikri temelde birbiriyle beraber olamayan bu insanlara karşı tek yürek olalım." dedi. Ağın
, Keban
ve Baskil
ilçelerinde ziyaretlerde bulunan Ağar yaptığı konuşmada, Türkiye
'nin güçlü bir ülke olduğunu bundan rahatsızlık duyanların Türkiye'yi yaralamak ve güçsüz duruma düşürmek istediğini söyledi.
Yerel seçiminin önemine işaret eden Ağar, şunları kaydetti:
"Bizim karşımızda olan dört benzemez parti. Hiçbir fikri temelde birbiriyle beraber olamayan bu insanlara karşı tek yürek olalım. Ben isterdim ki burada belediye projelerini konuşalım ama dediğim gibi bu bir var olma seçimi. Bu seçimi de kazanıp kesintisiz hizmet etmek istiyoruz."
Ağar, dış güçlerin Türkiye'nin gelişmesini engellemek için çaba gösterdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Türkiye eskisinden çok çok güçlü bir Türkiye. Türkiye, bölgesinde kendi başına bağımsız operasyonlar yapabilen, hain örgütleri inlerinde vurabilen, bunları sonuna kadar kovalayabilen, bölgesinde onun rızası olmadan parmak oynatılamayan konuma gelmiştir. Bu sebepten dolayı her seçimi farklı bir sahaya çekip bizi yaralamak isteyen, bizi güçsüz düşürmek isteyen bu karşı taraftaki münafıklara lütfen yol vermeyelim."
Elazığ, AK Parti, Türkiye, Güncel
Kaynak: AA