Yerel Seçime Doğru

AK Parti Ordu
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler
, yerel seçim çalışmaları kapsamında iş adamlarıyla bir araya geldi.
Güler, ziyaret ettiği Ordu Ticaret ve Sanayi Odasında (OTSO) yaptığı konuşmada, Ordu'nun sürekli Trabzon
ve Samsun
ile kıyaslandığını belirterek, "Siz iş adamları hepiniz alanınızda kendinizi ispat ettiniz. Bundan sonra birlik zamanı. Artık yeni alanlara, geleceğin yatırımlarına yönelik AR-GE yapın ve geleceğe hazırlanın. Ne Samsun, ne Trabzon, ne de diğerleri, çok çalışırsak hiç birisi bize yetişemez. Artık sen, ben, o, şu, bu yok, biz yok, yeni dönemde hepimiz varız." diye konuştu.
Ordu bankalarında 6 milyar lira civarında para bulunduğunu ancak bunun ekonomiye yansımadığını kaydeden Güler, şöyle devam etti:
"Belediyenin işi sadece kaldırım yapmak, asfalt dökmek, çöp temizlemek değildir. Belediye artık ekonomiye de katkı yapacak yatırımlara yönelecek. Bu iş belediye başkanlığı meselesi değil, Ordu'nun kalkınması meselesidir. Ben gemileri yaktım, siz de yakın. Eğer başarılı olmak istiyorsanız farklı olacaksınız. Bu fark AR-GE'den geçiyor. AR-GE demek laboratuvarda çalışmak değil, kalite kontrol meselesi değil. Aynı geminin yolcusuyuz. Başkasından yardım istemek yerine bu gemide kimler varsa onlarla birlikte olacağız ama bu geminin bir rotaya ihtiyacı var. Bu rotaya biz öncülük yapacağız. Bunun için birlikte ortak akılla hareket edeceğiz."
Güler, Ordu'da 25 HES
olduğunu ve toplamının bir Keban
Barajı yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Yani biz aslında kimseye çaktırmadan ve sezdirmeden bir Keban Barajı yaptık aslında. 2 milyar kilovatsaat elektrik üretiyor, bunun 5'te 1'ini Ordu kullanıyor, geri kalanını ulusal entegrasyon sistemine gönderiyoruz. Ben Melet Irmağı
kenarında eski gaz lambasıyla otururken, şimdi o ırmaktan 2 milyar kilovatsaat elektrik üretiyoruz. Bakın Türkiye
'nin birçok yerinde Esenyurt
, Esentepe diye yerler var. Ordu'da da var. Yani adını koymuşuz ama rüzgara bakıp geçmişiz. Bakanlık yaptığım dönemde rüzgar haritası çıkardık. Tüm rüzgar elektrik üretiminin toplamı 17 megavat idi. Şu anda 8 bin megavat. Sadece Ordu'da 2 bin 500 megavatlık potansiyel var. Dolayısıyla enerji, sanayi ve ticaretin temel unsuru bizi bekliyor. Rüzgarlar, yaylalar sizi bekliyor." Karadeniz Akdeniz
Yolu'nun, 130 yıllık hayal olduğuna dikkati çeken Güler, "Şimdi Akdeniz'in ticareti buraya gelecek, Karadeniz'in ticareti de Akdeniz'de akacak. Aradaki vilayetlerin ticari hayatı da ya bize doğru gelecek ya da aşağı doğru gidecek. Yani aslında biz Ordu'ya müthiş bir aort damarı ekledik. Hatta bir zaman gelecek bu yoldaki insan ve para hareketine yetişemeyeceğiz. Bu sebeple şimdiden tedbirlerimizi almamız lazım." ifadelerini kullandı.
Güncel
Kaynak: AA