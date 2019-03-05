Yerel Seçime Doğru

Kaynak: AA

AK Parti Silopi İlçe Belediye Başkan adayı İbrahim Tayşun, projelerini anlattı.Tayşun, Silopi Belediyesi Kadın Eğitim Destek ve Kültür Merkezi konferans salonunda vatandaşların katılımıyla düzenlenen toplantıda, projelerini aktararak, ilçenin sorunlarını çözmeye talip olduğunu söyledi.İlçenin kalkınması için gereken çalışmaları yapacağını kaydeden Tayşun, ilçe merkezindeki bütün cadde ve sokakları yeniden düzenleyeceğini belirtti.Terör örgütü tarafından 3 yıl önce yapılan tahribatı anımsatan Tayşun, kadın ve gençlere yönelik ciddi projeleri olduğunu kaydetti.AK Parti Silopi İlçe Başkanı Fatih Bilen de parti olarak bütün desteklerini sunacaklarını, ilçenin yeni bir şehir görünümüne kavuşması için her türlü seferberliği başlatacaklarını dile getirdi.