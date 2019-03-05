Yerel Seçime Doğru

İYİ Parti
Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın
, Ankara
'nın Gölbaşı ilçesinde, partisinin Gölbaşı Belediye Meclis Üyesi Adayı Selçuk
Dağdelener'in seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı.
Açılışa, Koray Aydın, İYİ Parti Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Mahmut Aksoy
, İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Öztürk
ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Aydın, açılışta yaptığı konuşmada, Gölbaşı'nda seçimi farklı bir şekilde kazanacaklarına inandığını belirterek, "Mansur bey her gün arayı açarak seçimi kazanacak bir duruma geldi. Bu Ankara için de Gölbaşı için de bir kazançtır. Kırsaldan geliyoruz. Oralar kararını vermiş. Sandıklar açılınca hep beraber göreceğiz. Sonuçlar açıklanınca bazıları şaşıracak ama biz şaşıramayacağız." dedi.
Konuşmanın ardından dualar eşliğinde merkezin açılışı gerçekleştirildi.
Güncel
Kaynak: AA