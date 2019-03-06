Yerel Seçime Doğru

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MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, 31 Mart'ta halkın, 5 yıl süreyle kendi şehrini yönetecek kadroları seçeceğini söyledi.Bir restoranda basın toplantısı düzenleyen Sedef, MHP'den Yozgat'ta 3 dönem başarılı belediye başkanlığı yapmış Mehmet Erdemir'in tekrar aday gösterildiğini söyledi.Sedef, belediyenin asli görevinin dışında da projeler üretmesi gerektiğini anlatarak, şunları kaydetti:"Geriye dönüp baktığımızda MHP adayı Mehmet Erdemir'in, iktidar partisinden olmadan başkanlık yaptığı dönemdeki başarılı hizmetlerini görüyoruz. Yozgat'a belediye olarak kazandırdığı et entegre tesisleri bugün Et ve Süt Kurumu tarafından halen kullanılmaktadır. Yeni dönemde de istihdama yönelik projelerimizi hayata geçireceğiz. Bu projelerin de milletvekili olarak Ankara'da takipçisi olacağım. Belediye başkanımız seçildiğinde yatırımcıları Yozgat'a getirmek, şehrimize yatırım yapmasını sağlamak için çaba sarf edecek. Yozgat halkının MHP'ye, MHP'nin adayı Mehmet Erdemir'e güvenmesini istiyoruz."Toplantıya, MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, MHP Yozgat Belediye Başkan adayı Mehmet Erdemir ve parti yöneticileri katıldı.