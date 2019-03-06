Yerel Seçime Doğru

AK Parti Erenler
Belediye Başkan adayı Fevzi Kılıç
, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.
Partisinin mahalle başkanlarıyla bir araya gelen Kılıç, seçildiği takdirde bu tür toplantıları periyodik olarak gerçekleştirmek istediklerini belirtti.
Kılıç, mahalle başkanlarının önemine dikkati çekerek, mahallelinin ihtiyaçlarını onlar sayesinde öğrendiklerini aktardı.
Siyasetin anlamak ve anlaşılmak üzere yapılması gerektiğini vurgulayan Kılıç, "El ele hep birlikte sahada olacağız, çalışacağız. Toplum bizden ne bekliyor öğreneceğiz. Biz, Erenler'e ne katabiliriz diye çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Kılıç, daha sonra Horozlar ve Pirahmetler mahallelerini gezerek, ev sohbetlerine katıldı, esnafı ziyaret etti.
Fevzi Kılıç, çalışmaları kapsamında son olarak İlçe Halk Eğitim Müdürülüğünü ziyaret ederek, kurum müdürü Özge Yalçın ile buluştu. Burada kursiyerle de sohbet eden Kılıç, kursiyerlerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.
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Kaynak: AA