Yerel Seçime Doğru

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Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak başkanlığında siyasi parti ilçe başkanlarının katılımıyla seçim güvenliği toplantısı yapıldıKaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Bulacak, 31 Mart 2019'da yapılacak olan seçimlerle ilgili alınacak tedbirleri paylaşmak, değerlendirmek ve ilçe başkanlarının varsa konuya dair önerilerini almak için bir araya geldiklerini söyledi.Vatandaşın özgün iradesinin sandığa yansımasının herkesin ortak arzusu olduğunu belirten Bulacak, "Kamu yönetimi olarak bizler de bu süreçte kamu güvenliğinin sağlanması için gerekli ortamı sağlamaya çalışacağız. Milletimizi için hayırlı olsun." dedi.