Yerel Seçime Doğru

AK Parti Siirt
Belediye Başkan adayı Ali İlbaş
, esnaf ziyaretinde bulundu.
Beraberindeki partililerle Güres ve Cumhuriyet caddelerindeki esnafı ziyaret eden İlbaş, seçilmesi halinde gerçekleştireceği projeler hakkında bilgi verdi.
İlbaş, şeffaf ve hesap veren belediye yönetimi anlayışını uygulayacaklarını belirterek, "Çözüm üretiminde halkın da katılımını sağlayan şeffaf, katılımcı, üretken bir belediyeciliğin önünü açmayı hedefliyoruz. Bu amaçla her kesime hitap edecek kent konseyi kuracağız." dedi.
Ali İlbaş, Siirt, AK Parti, Güncel
Kaynak: AA