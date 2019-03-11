Yerel Seçime Doğru

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Saadet Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şerafettin Kılıç, projelerini anlattı.Balçova Termal Tesislerinde partisinin ilçe beledeyi başkan adaylarının da katıldığı basın toplantısında konuşan Kılıç, deniziyle tarihiyle var olan İzmir'e dinamizm katacak projeler hazırladıklarını söyledi.Seçilmeleri halinde toplumun tüm kesimlerinin istifade edeceği kaliteli hizmeti barındıran bir kent modeli sunacaklarını anlatan Kılıç, parti farkı gözetmeden İzmir'e bir bütün olarak yaklaşacaklarını aktardı.Kılıç, ticaret ve sanayi odaları ile koordineli olacaklarını, sanayisi, tarihi ve turizmiyle bütünsel, katılımcı bir planlama anlayışı uygulayacaklarını ifade etti.Kılıç, tarihi ve doğal yapıyı bozmadan yasal ve düzenli yapılaşmayı sağlayacaklarına vurgu yaparak, "İzmir 5 metrekare yeşil alan ortalaması ile dünya standartlarının gerisine düşmüştür. Yeşil alanlar arttırılacaktır. Dağ, sağlık, deniz ve kültür turizmi teşvik edilecektir. Ulaşımda, raylı sistem öne çıkarılacaktır. Fahrettin Altay'dan Nardılere'ye uzanan hat bitirilip Güzelbahçe'ye ulaştırılacaktır. Buca metrosu yapılacak. İnciraltı'ndan Bostanlı'ya kadar uzanan deniz kenarında Havaray yapılacak." dedi.İzmir'i cazibe merkezi haline getirecek projelere sahip çıkacaklarının altını çizen Kılıç, "Tarımsal kalkınma için geniş çaplı çalışmalar yapılacaktır. Zehirsiz meyve ve sebze temini, tarımsal aile işletmeleri, organik marketler zinciri, Bakırçay ve Gediz nehirleri rekreasyon ve sulama projeleri gibi pek çok proje uygulayacağız. İzmir'in tarım kenti yüzünü ön plana çıkartacağız." diye konuştu.