Yerel Seçime Doğru

Kaynak: AA

Batman'da AK Parti il yönetimi, seçim günü görev yapacak sandık görevlileriyle toplantı yaptı.AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, İl Kültür Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, sandık görevlilerinin seçim günü çok iyi çalışması gerektiğini belirterek, "Bizlere seçimi kazandıran oylar kadar, oylarımıza sahip çıkan sandık görevlisi arkadaşlarımızın görevlerinde gösterdikleri hassasiyettir." dedi.AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür de yerel seçimin önemine işaret ederek, "Sandık görevi sıradan bir görev değildir. Üzerimizdeki sorumluluk çok büyüktür. Sadece hakkı teslim etmek, adil bir seçim olması için çaba gösterin. Sandığı namus olarak görmenizi istiyoruz. Vatandaşların oylarına sahip çıkmak için gayret gösterin." ifadelerini kullandı.