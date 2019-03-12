Yerel Seçime Doğru

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AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler, "31 Mart'ta Cumhur İttifakı hem Türkiye'de hem Ordu'da zafer kazanacak." dedi.Güler, seçim çalışmaları kapsamında Cumhur İttifakı'nın MHP'li belediye başkan adayı Osman Kaygı'nın olduğu İkizce ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı.Burada vatandaşlara seslenen Güler, "Biz bir aileyiz. İkizce'nin bugünkü görüntüsünün fotoğrafını çekin, bir de 5 yıl sonra çekin. Aradaki farkı göreceksiniz. Yeni dönem İkizce'nin dönemi olacak." diye konuştu.Yeni dönemin, bilinen normal belediyeciliğin dışında gönül belediyeciliği dönemi olacağını belirten Güler, "Bir yandan hizmet yapacağız bir yandan vatandaşımıza karşı bütün samimiyetimizle ve şeffaflığımızla ortak akılla hizmet yapacağız." ifadesini kullandı.Güler, İkizce'nin ihtiyaçlarını bildiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:"İkizce'de özellikle tarım ve hayvancılığa ağırlık vereceğiz. Ekonomik ve sosyal alanda yeni projeler uygulayarak İkizce'nin çehresini değiştireceğiz. Açıkçası İkizce inşallah çok daha farklı olacak. Şimdi buraların resmini çekin bir de 5 yıl sonra çekin, aradaki farkı göreceksiniz. Bunları yaparken biz tek başımıza yapmayacağız. Ortak akılla sizinle birlikte yapacağız. Gölgede oturmayacağız. Gölgede oturanın gölgesi olmaz. Çok çalışacağız."Ordu'da ittifak konusunda çok güzel bir birliktelik ve ortak anlayış olduğunu vurgulayan Güler, şunları kaydetti:"31 Mart bir seçim günü, bir takvim değildir. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın kazanması demek Türkiye'den bütün dünyaya bir mesaj olacak. 2 milyar mazlum millet, ay yıldızlı bayrağımızdan müjdeler bekliyor. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı hem Türkiye'de hem Ordu'da zafer kazanacak. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın zaferini dosta düşmana göstereceğiz. Bu ittifak sonuna kadar devam edecek."