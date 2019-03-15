Yerel Seçime Doğru

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Cumhur İttifakı AK Parti Erenler Belediye Başkan Adayı Fevzi Kılıç, seçim çalışmaları kapsamında gençlerle bir araya geldi.Tabakhane Gençlik Merkezinde gençler ile bir araya gelen Kılıç, "İnsan hayatında geriye dönüp bakıldığında en güzel şey yüzünü kızartacak hiç bir şeyin olmamasıdır. Biz uzun yıllar siyasetin içerisindeyiz, hamdolsun yüzümüzü kızartacak hiç bir şeyimiz olmamıştır. Eğer hakkıyla yapamayacaksak, bilerek birilerinin hakkını yiyeceksek Allah bize bu makamı nasip etmesin." diye konuştu.Halkın menfaatine olan işleri yapmak için çalışacaklarını söyleyen Kılıç, "Şimdiye kadar güzel işler yaptık, yaptığımız işlerden mutluyuz. Önce istişare yaparız, teknik adamları vardır konuşuruz, kanuna bakarız ona göre karar veririz." ifadelerini kullandı.Kılıç, "Cumhur İttifakı Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini, özgürleşmesini istemeyenlere karşı bir set oluşturdu. Karşı tarafta öyle bir muhalefet var ki ne ellerinde projeleri var, ne bir planları. Biz Erenler'e güzel hizmetler kazandırmak istiyoruz. Erenler için projelerimiz, hayallerimiz var." dedi.Daha sonra Çaybaşıyeniköy Mahallesinde seçim irtibat ofisinin açılışını gerçekleştiren Kılıç, burada yaptığı konuşmada, Erenler ilçesi için çok sayıda proje hazırladıklarını belirterek, "İlçemize ilimizde olmayan bir çocuk hastanesini yanında oteliyle birlikte özel sektör marifetiyle kazandırmak istiyoruz. Çocuklarımız hastanede tedavi görürken aileleri de otelde konaklayabilecek. Bazı mahallelerimize henüz doğal gaz ulaşmamış. Bu konu ile de yakından ilgileniyoruz. Kentsel Dönüşüm konusunu göreve geldiğimiz takdirde masaya yatıracağız." şeklinde konuştu.