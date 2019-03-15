Yerel Seçime Doğru

Kaynak: AA

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas, AK Parti'nin aralarında büyükşehirlerinde olduğu birçok belediyeyi başarılı bir şekilde yönettiğini belirterek "Evet onlar pek çok büyükşehiri 24, pek çok büyükşehiri 17 yıldır yönettiyorlar. Yol yapıyorlar kabul ediyoruz, evet sosyal belediyeciliği geliştiriyorlar kabul ediyoruz." ifadeleri kullandı.Sukas, partisinin Bayburt İl Başkanlığınca kentteki bir otelde organize edilen Bayburt Belediye Başkan Adayı proje tanıtım toplantısında, 24 Haziran seçimleri sonrasında bekledikleri kadar olmasa da ciddi bir başarıyla çıktıklarını söyledi.Partilerinin TBMM'de iyi çalışan bir grubunun olduğunun altını çizen Sukas, "İYİ Parti hiçbir zaman toplumu bölmeye, ayırmaya, birbirinden faklılaştırmaya kalkmayan tam tersine dostlukları pekiştirmeye, bu güzel vatanın üstünde Türk milleti olarak hep birlikte, beraberce, kardeşçe yaşama ideallerini benimsemiş bir parti." dedi.Sukas, 31 Mart seçimleri öncesi ülkede 'beka' sorununun tartışıldığını anımsatarak, "Değil devlete ihanet etmek, değil ihanet edenlerle birlikte yer almak bunun karşısında olarak her türlü fedakarlığa, her türlü zorluğa göğüs germiş insanlarız." diye konuştu.AK Parti'nin aralarında büyükşehirlerinde olduğu birçok belediyeyi başarılı bir şekilde yönettiğine dikkati çeken Sukas, "Evet onlar pek çok büyükşehiri 24, pek çok büyükşehiri 17 yıldır yönettiyorlar. Yol yapıyorlar kabul ediyoruz, evet sosyal belediyeciliği geliştiriyorlar kabul ediyoruz. Ama biz daha iyisini yapacağız, buna inanmanızı istiyoruz." dedi.Berna Sukas'ın konuşmasının ardından İYİ Parti Bayburt Belediye Başkan adayı Yunus Özyıldırım, projelerini tanıttı.Programa, İYİ Parti Bayburt İl Başkanı Yılmaz Kırıcı ile partilile katıldı.