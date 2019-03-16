Yerel Seçime Doğru

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AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Akif Gür, Sason ilçesinde seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada, AK Parti olarak milletin hizmetinde olduklarını söyledi.İlçedeki güven ortamının devam edeceğini ve Sason'un bölgenin yıldızı haline geleceğini belirten Özdemir, şöyle konuştu:"Vatandaşlar Rize'de, Ordu'da ve Trabzon'da yaylaya çıkıyor ama bizim yaylaların hepsi boş. Niye boş? Çünkü birileri dağlarda çetelik yapıyor da ondan. İnşallah bu güven ortamı olduktan sonra bizim dağlarımız da yaylalarımız da piknik ve turizm alanına açılacak. Mereto'nun tepesine hep beraber çıkacağız. Mereto'yu bölgede Ağrı Dağı'ndan sonraki en tanınır bir dağ haline getirip orada insanların turizm amacıyla gelip gitmesine ve dağcılığın gelişmesi için hep birlikte çalışacağız."AK Parti olarak Sason'a hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Özdemir, Sason halkının misafirperver olduğunu kaydetti.Geçmişte masa başında bu milletin kaderiyle ilgili projeler yapıldığını ifade eden Özdemir. "Ama millet ne yaptı? Geldi şamarı yapıştırdı. CHP ilelebet bu memlekette muvaffak olamayacaktır. Çünkü bunlar millete üstten bakıyorlar. Bunlar halkın yaşadığı gibi yaşamıyorlar. Avrupa'ya gidip Türkiye'yi şikayet etmek için uğraşıyorlar ama Sasonlunun geçim derdini biliyorlar. Geliyor buraya diyor ki bilmem tütünü şöyle yapalım. Biz zaten Sason'da tütünün alternatifini oluşturduk. Sason'un bütün köylerine yollar yaptık." ifadelerini kullandı.Daha sonra Özdemir ve Gür, seçim koordinasyon merkezinin açılışı gerçekleştirdi.