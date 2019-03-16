Yerel Seçime Doğru

Cumhur İttifakı'nın AK Parti
'li Hendek
Belediye Başkan Adayı Ali Kemal Sofu
, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu
ile esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Esnaftan destek sözü alan Sofu, hayata geçirilecek olan projelerle Hendek'in çehresinin daha modern bir yapıya kavuşacağını vurgulayarak, Hendeklilerin sosyal, kültürel ve sanatsal aktivitelerden maksimum derecede istifa edebileceğini belirtti.
Esnaf ziyaretlerinin ardından Yeşilyurt Mahallesi
'nde gençlerle bir araya gelen Sofu, "Projelerimizi gerek basında gerek sosyal medyada gerekse de internet sitemizde yayınladık. Projelerimizi dikkatle incelemenizde fayda var. Bu projeleri oluştururken temel aldığımız en önemli unsurlardan biri Hendekli gençlerimiz ve ihtiyaçları. Bu projeler bizim sizlere taahhüt ettiğimiz projeler ve Allah'ın izniyle 1 Nisan
sabahı itibarıyla kolları sıvayacağız fakat Hendekli hemşehrilerimizden, gençlerimizden istek ve ihtiyaçları doğrultusunda farklı talepler de gelirse bunları da değerlendirerek yerine getirmek adına elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.
Sofu'nun ziyaretlerinde, Milletvekili Uncuoğlu da yer aldı.
AK Parti, Milletvekili, Güncel
Kaynak: AA