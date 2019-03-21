Yerel Seçime Doğru

AK Parti Van
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva
, seçim çalışmaları kapsamında Bahçesaray
ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar
ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan
ile ilçeye gelen Takva, ilçe merkezinde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
Vatandaşlara gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Takva, şunları kaydetti:
"Bu öyle güzel bir kalabalık, öyle anlamlı bir sahiplenmedir ki bizleri sizlere karşı mahcup hissettiriyor. Öncelikle bugün Nevruz Bayramı
, hepinizin bayramını kutluyorum. Biz bu kenti seviyoruz, biz Bahçesaray'ı seviyoruz. Biz bu kentin her köşesini seviyoruz. Bu kente doğru işler yapmanın yolu da sevmektir. Bu kenti sevgiyle, saygıyla yönetecek ve Van'da herkesin gönlüne dokunan çalışmaların öncüsü olacağız."
Miting sonrası esnafı ziyaret eden Takva, Orhan ve Gülaçar ile vatandaşların taleplerini dinledi.
Bahçesaray, Van, Güncel
Kaynak: AA