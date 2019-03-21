Yerel Seçime Doğru

HATAY(AA)- Cumhur İttifakı'nın AK Parti Hatay
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler
, esnafla buluştu. Antakya
ilçesinde, Esat Ağa İş Hanında ayakkabıcı esnafıyla buluşan Güler, 31 Mart'tan sonra devletin ve milletin paralarını çarçur edenlerden hesap soracaklarını söyledi.
Büyükşehir Belediyesi'nin, Hatay'ı yeniden imar edecek bir bütçeye sahip olduğunu belirten Güler, şöyle devam etti:
" CHP
'li başkan Lütfü Savaş
, geldiği günden bu yana millete masal anlattı. Bildiği tek şey, 'yaptırmıyorlar, engelliyorlar'. Bizimle beraber büyükşehir olan illere bakıyorsunuz. Hizmette çığır açmış, şehir hizmetlere doymuş. Peki, ben soruyorum Hatay niye böyle olmadı? Hatay'ın bu şehirlerden neyi eksik? Ben söyleyeyim, Hatay'ın kültür, tarih, turizm, tarım ve birçok özelliğiyle diğer şehirlerden fazlası var ama tek eksiği, bilinçli, akıllı ve koordineli bir belediyecilik. Hatay'da maalesef şu an bu yok. Bu millet, Hatay Büyükşehir tarafından yapılması gereken hizmetlerden yoksun bırakıldı. Ama 31 Mart'tan sonra Allah'ın izniyle bu millete hizmet etmeyenlerden hesap soracağız ve Hatay'ı hak ettiği hizmetlere kavuşturacağız."
Güler mevcut Hatay Büyükşehir Belediyesi yönetiminin, iki ay içinde bir çiçekçiye 10 milyon lira fatura kestiğini iddia ederek, başta belediye başkanı olmak üzere tüm belediye yönetiminin bunun hesabını millete vereceğini dile getirdi.
Güler, daha sonra Antakya eski otogar civarı esnafını ve ayakkabıcı imalathanelerini ziyaret etti.
Güler'e, partisinin il ve ilçe teşkilatlarının yanı sıra, MHP
'nin il ve ilçe yöneticileri de eşlik etti.
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Kaynak: AA