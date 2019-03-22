Yerel Seçime Doğru

AK Parti Hacıbektaş
İlçe Başkanlığı tarafından "Hacıbektaşlılar Buluşuyor" etkinliği düzenlendi. Hacı Bektaş Veli
Sosyal Tesisleri'ndeki programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Hacıbektaş Belediye Başkan adayı Şenay Gök
, projeleri ile ilgili bilgi verdi.
31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimlerde belediye başkanı seçildiği takdirde, ilçenin daha çağdaş bir görünüme kavuşması için çalışacağını belirten Gök, vatandaşa hizmet için ilk etapta 21 ayrı projeyi hayata geçirmeyi hedeflediğini kaydetti.
Gök, "İlçemizin daha müreffeh bir yapıya kavuşması için projeler hazırladık. Projelerimize göreve başladığımız ilk bir yıl içinde başlamayacağımızı taahhüt eden beyannameyi noter huzurunda hazırlayıp imzaladım. Aksi takdirde görevi bırakacağımı ilan ediyorum." dedi.
AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe
ise konuşmasında Gök için destek istedi.
Menekşe, ilçenin marka kent olabilmesi için gece gündüz çalışarak proje ürettiklerini, seçmen tarafından gerekli desteğin verilmesi halinde 1 Nisan
'dan itibaren projelerin uygulamaya başlanılması için adım atılacağını dile getirdi.
Programa, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz
, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, partinin il ve ilçe yönetimi ve vatandaşlar katıldı.
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Kaynak: AA