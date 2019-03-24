Yerel Seçime Doğru

AK Parti Siirt
Belediye Başkan adayı Ali İlbaş
, esnaf ziyaretinde bulundu.
Beraberinde bir grup partiliyle Mithat Öktüren Bulvarında esnafı gezen İlbaş, seçim için destek istedi.
İlbaş, seçilmesi durumunda göçü engellemek için istihdama yönelik projeleri hayata geçireceklerini işaret ederek, şöyle konuştu:
"Belediyelerin bir görevi de vatandaşa AŞ ve iş sağlamaktır. Eğer biz halkımıza, doğduğu topraklarda doymasını sağlayacak AŞ ve iş sağlarsak göçün önüne de geçeceğiz. Nitekim 70 projemiz içinde şehrimizi ihya edecek sosyal ve kültürel çalışmalar gibi istihdama yönelik çalışmalarımız var. 31 Mart'tan sonra yeni bir sürecin kapısını aralayacağız."
Ali İlbaş, Siirt, AK Parti, Güncel
Kaynak: AA