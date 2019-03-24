Yerel Seçime Doğru

AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
, Serdivan
Belediye Başkanı Yusuf Alemdar
ile esnafı ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ve Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu'nun da yer aldığı ziyaretlerde dükkan sahipleri ve çalışanlarla sohbet eden Yavuz, vatandaşlardan gelen talep ve önerileri dinledi.
Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'ne de misafir olan Yavuz, akademinin faaliyetleri hakkında Başkan Alemdar'dan bilgi aldı.
Akademi bünyesindeki çalışmaların kültür ve sanat hayatına katkı sağladığını ifade eden Yavuz, ders çalışan öğrencilerle sohbet ederek onlara başarı diledi.
Başkan Alemdar da Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nin 7 yılda 28 bin 230 katılımcıya eğitim verdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Akademimiz icra etmiş olduğu çalışmalarla, kültür ve sanat alanında Türkiye
'ye örnek faaliyetler ortaya koyuyor. 7/24 açık kütüphanesi, çocuk akademisi, sanat atölyeleri ve uluslararası felsefe konferanslarıyla, felsefe, bilim, kültür ve sanat alanında tüm vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Eğitimlere başladığı günden bugüne Simon Critchley ve Ziyaüddin Serdar gibi dünyaca ünlü filozofların Türkiye'de ilk kez katılımcılarla buluşturulmasının yanı sıra 239 fikir ve sanat semineri gerçekleştirdik."
Esnaf ve sanatkarların, toplumun yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayan Alemdar, "Esnafımız, cadde ve sokaklarımızın vitrini. Serdivanımıza gelen vatandaşlarımızı ilk tanıyan ve hürmette kusur etmeden onları ağırlayarak misafirperverlik örneği sergileyen önemli dinamiklerimizden biri. Serdivan'da esnafımız ve 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizle katılımcı belediyecilik anlayışına örnek hizmetler üretiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Ali İhsan Yavuz, AK Parti, Serdivan, Güncel
Kaynak: AA