Yerel Seçime Doğru

AK Parti Serdivan
Belediye Başkanı ve Adayı Yusuf Alemdar
, Kemalpaşa Mahallesi
'ndeki mitingde vatandaşlarla bir araya geldi.
Alemdar, mitingde yaptığı konuşmada 2009 yılından bugüne Serdivan'ın her bir köşesindeki mevcut hizmetleri, daha kaliteli yapmanın uğraşıyla ayrımcılıktan uzak, bütünleştirici bir hizmet siyaseti icra ettiklerinin belirtti.
Modern hayatın değişen ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre hem kendilerini hem de hizmetleri yenilediklerini vurgulayan Alemdar, 10 yılda 1,3 milyar liralık yatırım gerçekleştirerek, 24 mahalledeki tüm vatandaşlara hizmet götürdüklerini bildirdi.
Alemdar, "Hizmet etmek işimizin sadece bir parçası dedik, esas olan gönül dünyasındaki kalplere dokunmaktır anlayışıyla hareket ederek gönüller yapmaya gayret ettik." ifadelerini kullandı.
Çöp toplamak, asfalt atmak, doğal gazı yaygınlaştırmak gibi temel belediyecilik hizmetlerinin yeni dönem için bir başarı ölçütü olmayacağına vurgu yapan Yusuf Alemdar, Serdivan olarak artık hedeflerini de projelerini de büyüttüklerini anlattı.
Alemdar, yeni dönemde ulusal anlamda ses getirecek, bir ilçe belediyesinin yapabileceği çalışmalardan öte hizmetler gerçekleştireceklerine dikkati çekti.
Programa AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu
, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, İlçe Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi
Serdivan İlçe Başkan Vekili Yaşar Kara ve Cumhur İttifakı Serdivan Belediye Meclis Üyesi Adayları katıldı.
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Kaynak: AA