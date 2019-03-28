Yerel Seçime Doğru

Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla
, Yenişehir
İlçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Ekinciler Caddesi
ve Sanat Sokağındaki esnafı ziyaret eden Atilla yapılan çalışmalar sayesinde ilçenin çehresinin değiştiğini belirterek, şunları söyledi:
" Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
'nin her yere hizmet götürme gayretindedir. Diyarbakır'ımıza yakışır projelerimiz her noktada devam ediyor. Gevran ve Ekinciler caddesinde yollarımızı yaptık, kaldırımları düzelttik, ışıklandırmasını yaptık. Yaptığımız çalışmalarla esnafımız daha çok iş yapacak. Sanat Sokağındaki çalışmalara da en kısa sürede başlayacağız."
Yenişehir, Cumali Atilla, Diyarbakır, Güncel
Kaynak: AA