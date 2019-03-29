Yerel Seçime Doğru

Kaynak: AA

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ'nin (EDAŞ), 31 Mart'taki yerel seçimlerde vatandaşa kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtımı hizmeti amacıyla tam kadro görev yapacağı bildirildi.EDAŞ'tan yapılan açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Fırat EDAŞ'ın, sorumluluk bölgesinde bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli'de gerekli seçim hazırlıklarının tamamladığı belirtildi.Seçim günü bölgede enerji sürekliliğinin sağlanması adına gerekli tüm tedbirlerin alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Seçim günü bölgede herhangi bir planlı kesinti yapılmayacak. Tüm ekiplerimiz 30 Mart ve 1 Nisan'da teyakkuz halinde olacak. Ayrıca yaşanabilecek olası kesintiler için mobil jeneratörler ve gerekli malzemeler stoklarda hazır tutulmaktadır. Seçim günü kesintisiz enerjide büyük öneme sahip dağıtım ve indirici trafo merkezlerinin güvenliği için emniyet teşkilatından destek alınarak olası tüm sorunlara hızla müdahale edecek nöbetçi arıza ekipleri seçim zamanı tam kadro hazır bulundurulacak."Elektrik dağıtım şebekesine ilişkin her türlü konuda "Alo 186 Çağrı Merkezi"ne bildirimde bulunulabileceği ifade edilen açıklamada, "Sorumluluk bölgesinde oluşabilecek olağanüstü durumlarda talep edilmesi halinde her türlü kesinti bilgisi SCADA merkezinde oluşturulan kriz merkezinden TEDAŞ kriz merkezine ilgili valiliklere anında aktarılacaktır." denildi.