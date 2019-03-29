Yerel Seçime Doğru

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AK Parti Kayapınar Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı, "Kayapınar'da yaşayan vatandaşlar gelecekleri, huzur ve güven ortamının devam etmesi için bize oy vermeliler. İdeolojinin, siyasi konularının belediyelerde öne çıkıp, bazı olaylara geri dönüşe oy verilmemeli." dedi.Nasıranlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim çalışmaları kapsamında hep sahada olduklarını, vatandaşlarla bir arada olduklarını söyledi.Sosyal medyadan gelen davet üzerine gerçekleştirdiği bir ziyareti paylaşan Nasıranlı, "Ailenin tümü şaşkınlık içerisindeydi, gideceğimi beklemiyorlardı. Oturup çay içtik, sohbet ettik. Burada kızımızın ağlaması beni çok etkilemişti. Samimiyetimizi vatandaşlarımıza hissettirmiş olmanın mutluluğu içindeyiz." ifadelerini kullandı."Birileri halen ideoloji dilini öne çıkarıyor"Nasıranlı, ötekileştirici bir dil kullanmadan çalışmalarını yürüttüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:"Seçilirsem, 1 Nisan'da hiç kimsenin yaşam tarzı, fikri, ideolojisine bakmadan herkese eşit mesafede ve kucaklayıcı olacağım. Bu memleketin yaşadığı travmaları, kavgaları bitirebilmenin en önemli yolunun sevgiden geçtiğine inanıyorum. Kayapınar'da yaşayan vatandaşlar gelecekleri, huzur ve güven ortamının devam etmesi için bize oy vermeliler. İdeolojinin, siyasi konularının belediyelerde öne çıkıp, bazı olaylara geri dönüşe oy verilmemeli. Birileri halen ideoloji dilini öne çıkarıyor. Rakiplerimizin hiçbir projesi olmadığı gibi geçmişe dair bir dil kullanmaya devam ediyorlar. Kayapınarlıların bunu görerek ve HDP'li görüşe sahip olsalar da geleceklerini düşünerek bize bu fırsatı vermelerini istiyoruz."İnkar ve asimilasyonun AK Parti ile son bulduğuna dikkati çeken Nasıranlı, vadettiği en önemli projelerden birinin Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve Arapça'nın kullanıldığı sanatsal çalışmalar başlatmak olduğunu aktardı.Belediyelere görevlendirme yapılmasının ardından kaynakların etkin kullanılmasıyla 17 yılda yapılamayan hizmetlerin yapıldığına dikkati çeken Nasıranlı, şöyle konuştu:"Bu ortam ve hizmetler devam ederse hem yatırımcılar hem de 3 milyon turist buraya gelecek. Ama belediyeler hayatın kendisi olduğu için bütün bunların yolu belediyelerden geçiyor. Buraya yatırımların gelmesi, buranın daha yaşanılabilir bir kent haline gelmesi, gençlerimizin geleceğine yönelik hazırlıklar yapılıp, yatırımları buraya çekmenin hiç kimsenin Kürtlüğüne, ideolojisine zararı yoktur. Bu noktada herkesten böyle düşünüp, yatırımları ve geleceğimizi düşünerek hareket etmelerini istiyoruz."