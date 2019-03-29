Yerel Seçime Doğru

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Eşme Belediye Başkanı Hacı Mustafa Çetin, ilçenin sorunlarına çözüm bulmaya devam edeceklerini söyledi.Çetin, yerel seçim çalışmaları kapsamında ilçede ziyaretlerini sürdürüyor.Vatandaşların taleplerini dinleyen Çetin, 5 yıllık dönemde ilçenin sorunlarına çözüm bulduklarını söyledi. Göreve geldiklerinde ilk iş olarak ilçenin çöp sorununu çözdüklerini belirten Çetin, "İlk işimiz çöp konteynerlerini halkımıza sunmak oldu. Belediye bünyesinde bulunan tüm araçları yeniledik. Eski görünümü bulunan pazar yerimiz, balık pazarımız, TCDD hangarı, kıyafet pazarlarını modern görünüme yeniledik. Bin ton hacmindeki içme suyu depomuzu tamamladık, ilçenin su sorunu kökten çözüyoruz" dedi.Yeni dönemde hayata geçireceği projeleri anlatan Çetin, şunları kaydetti:"Önümüzdeki 5 yıl içerisinde, ilçemizin ısınma sorununu ve hava kirliliğini ortadan kaldıracak olan doğal gazı ilçemize getireceğiz, yine ilçemize marka değerini kazandıracak olan et entegre tesisi, çocuklarımızın güvenli ve korunaklı vakit geçirebileceği kapalı çocuk oyun parkı, kadınların daha fazla sosyalleşmesini ve iyi vakit geçirebilecekleri kadınlar lokalini, gençlik merkezi, ilçemizde yaşayan vatandaşlar dışında yine ilçemize dışarıdan gelecek olan vatandaşlarımız için hizmet verecek olan aquapark ve gerekirse milli sporcu bile çıkarabileceğimiz bir kapalı yüzme havuzu ilçemize kazandıracağız."