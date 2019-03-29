Yerel Seçime Doğru

AK Parti
İl Başkanlığı yerel seçimler öncesi Eleşkirt
ilçesinde miting düzenledi.
İlçedeki Saat Kulesi Kavşağı'nda düzenlenen mitinge katılan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi
, Eleşkirt Belediye Başkan adayı Aytekin Arslan
'ın bütün projelerine partisi adına her türlü desteği vereceklerini söyledi.
Arslan da ilçe sakinlerine yönetici değil hizmetkar olmak istediğini ifade ederek, "Başta su sorunu, kanalizasyon ve yol olmak üzere Eleşkirt'in modern bir ilçeyö dönüşmesi için elimden gelenin fazlasını yapacağım." diye konuştu.
Aytekin Arslan konuşmasını, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimde tüm ilçe halkından destek isteyerek sonlandırdı. Yağan
kar yağışına rağmen toplanan kalabalık konuşmacıları dinleyerek alkışlarla destek oldu.
Programa, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın
, partili yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.
Eleşkirt, AK Parti, Güncel
Kaynak: AA