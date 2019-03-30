Yerel Seçime Doğru

Uşak
'ta siyasi partilerin temsilcileri uzun araç konvoyları oluşturdu.
Yerel seçime bir gün kala Uşak kent merkezinde aralarında CHP
, İYİ Parti
, MHP
ve Saadet Partisi
'nin bulunduğu siyasi partiler, farklı noktalarda araç konvoyları oluşturarak kentte tur atarak seçim çalışmalarını sürdürdü.
Kent merkezinde zaman zaman trafikte sıkışıklık meydana gelirken, trafik ekipleri, parti konvoylarının birbirine yaklaşmasına izin vermedi.
Yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti
Uşak İl Başkanlığı tarafından yürüyüş düzenlendi. Uşak Belediyesi
önünde toplanan grup, İsmetpaşa Caddesi üzerinden kent meydanına ulaştı, daha sonra Zübeyde Hanım
Caddesi üzerinde yürüyüşü tamamladı.
Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Uşak, Politika
Kaynak: AA