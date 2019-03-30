Yerel Seçime Doğru

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MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, MHP Yahşihan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mitinge katıldı.Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen miting, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Öztürk, burada yaptığı konuşmada, Kırıkkale insanı için hizmetkar olmaya geldiklerini söyledi.Bu yolda Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile yürümek istediklerini belirten Öztürk, vatandaşlardan Türkyılmaz için destek istedi.Türkyılmaz da projelerini anlatarak, "Kırıkkale'nin en gözde ve nüfus bakımından en büyük ilçesi Yahşihan'da yan gelip yatmayacağız. Halkımızı memnun etmek için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağım." dedi.Miting, belediye ve il genel meclisi üyelerinin tanıtılmasıyla sona erdi.