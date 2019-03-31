Yerel Seçimin 2014'te Tekrarlandığı Yalova'da Seçmen, Sandık Başına Gitti

Kaynak: DHA

YALOVA'da yaşayanlar, yerel seçim için oy kullanmak üzere, sabah erken saatlerden itibaren sandık başlarına gitti. Kentte belediye başkan adayları da oylarını kullandı. Yalova'da, 2014'te yapılan ve CHP'nin 6 oy farkla kazandığı yerel seçim, 7 kısıtlı seçmenin oy kullandığı gerekçesiyle iptal edilmişti. 2 ay sonra tekrar gerçekleştirilen seçimi, CHP'li Vefa Salman 228 oy farkla kazanmıştı.Yalova'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 182 bin 276 seçmen, 570 sandıkta oy kullanacak. Kentte saat 08.00'den itibaren oy kullanma işlemi başlarken, yaşlı ve engellilerin de sandık başlarına gittiği görüldü. Yalova'nın belediye başkan adayları da oylarını kullandı. 'Cumhur ittifakı'nın Yalova Belediye Başkanı adayı AK Parti'li Yusuf Ziya Öztabak, oyunu Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu'nda 1220 numaralı sandıkta kullandı. Eşi Aynur Öztabak ile birlikte oy kullanan Öztabak, seçimin Yalova için hayırlı olmasını diledi.'Millet ittifakı'nın Yalova Belediye Başkanı adayı, mevcut başkan CHP'li Vefa Salman da oyunu Yalova Anadolu Lisesi'nde 1063 numaralı sandıkta, eşi Dilek Salman ile beraber kullandı. Demokrat Parti'nin (DP) adayı Rıdvan Acar ise oyunu Atatürk İlköğretim Okulu'nda 1235 numaralı sandıkta kullandı.2014'TEKİ SEÇİM TEKRARLANMIŞTIÖte yandan Yalova'da, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan ve CHP'nin 6 oy farkla kazandığı yerel seçim, Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) 7 kısıtlı seçmenin oy kullandığı gerekçesiyle iptal edilmişti. Yalovalıların 1 Haziran 2014'te tekrar sandığa gittiği seçimi, CHP'li Vefa Salman 228 oy farkla kazanmıştı. Bu seçimde; CHP'nin adayı 29 bin 227 oy, AK Parti'nin adayı ise 28 bin 999 oy almıştı.- Yalova