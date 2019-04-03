Yerel Seçimin Ardından

Cumhur İttifakı AK Parti Edirne
Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz
, MHP
Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti.
MHP Edirne İl Başkanı Süleyman Ferhatoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, AK Parti ve MHP teşkilatlarının Cumhur İttifakı'nın kazanması için yoğun şekilde çalıştığını söyledi.
Cumhur İttifakı'nın Edirne'de iyi bir sonuç almasına rağmen, merkez belediyeyi alamadığını belirten Ferhatoğlu, "Edirne'de ideolojik bir kesimi ikna edemedik. Bunun içerisinde benim yakından tanıdıklarım da var. İnşallah bir daha ki döneme bu kesimi de ikna ederek güzel bir seçim süreci geçireceğiz." dedi.
Uymaz da, MHP ve AK Parti'nin kardeş partiler olduğunu ve Cumhur İttifakı ile bu kardeşliğin mezara kadar devam edeceğini ifade etti.
AK Parti'nin Edirne 'de en yüksek oy oranına 31 Mart seçimlerinde ulaştığını ifade eden Uymaz, "Seçim çalışmalarında vatandaşlarımıza 'Başkan seçildiğimde sizi ziyaret edeceğim' demiştim. Belediye başkanı seçilmedim ama halkımıza teşekkür ziyaretlerime devam ediyorum. Onların gönüllerine girdik, Edirne'nin sorunlarını, eksiklerini biliyoruz. Bu eksiklerin yapılması için çalışmamı sürdüreceğim. Siyasetin içinde hep oldum, olmaya da devam edeceğim." şeklinde konuştu.
MHP, Edirne, AK Parti, Güncel
Kaynak: AA