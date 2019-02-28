Yerel Seçimin Sonuçları Genel Seçimden Önemsiz Değil"

AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan
, "Yerel bir seçime gidiyoruz ama sonuçları itibarıyla bu bir genel seçimden asla ve asla önemsiz değil. Bizler için çok önemli. Çünkü geneli ilgilendiren çok önemli sonuçlar çıkacak." dedi.
Karaaslan, partisinin 19 Mayıs
Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, 28 Şubat
postmodern darbesinin 22'nci yılını yaşadıklarını, o günün tarihe kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.
Bugün Türkiye
'nin daha özgür, daha demokratik, daha şeffaf hale geldiğine işaret eden Karaaslan, "Bugün bambaşka bir Türkiye'de daha farklı şeyler konuşuyor olmamızın öz güvenini yaşıyoruz. Diğer taraftan 27'nci yılı olan Hocalı katliamı var. Hakikaten bu yüzyıla hiç konduramadığımız, gerçekten büyük zulmün ve insanlık suçunun yaşandığı bir başka yıl. Bunlara baktığımızda hem yakın Türkiye tarihi hem de dünya tarihinin ne büyük acılarla bizi bugünlere taşıdığının farkındayız." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin 31 Mart'ta yerel seçimlere gittiğini hatırlatan Karaaslan, şöyle devam etti:
"Yerel bir seçime gidiyoruz ama sonuçları itibarıyla bu bir genel seçimden asla ve asla önemsiz değil. Bizler için çok önemli. Çünkü geneli ilgilendiren çok önemli sonuçlar çıkacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
ve Sayın MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin verdiği mücadele ortada. Onların birbirlerine güç olan tavrı, ortak bir hedefe kilitlenebilme kabiliyeti ve bu anlamdaki vizyonları ortadayken bize düşen Cumhur İttifakı'na tabanda sahip çıkarak ülkemizi ve ülkemizin yaşaması muhtemel tehditleri bertaraf etmektir. Birbirimizden ve birliğimizden güç alacağız."
Türk milletinin muhtarlık, belediye, milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çok büyük sorumluluğu bulunduğunu anlatan Karaaslan, şunları kaydetti:
"Biz bugün Cumhur İttifakı olarak neden bir arada olduğumuzu milletimizin karşısına koyuyoruz ama bir de karşı tarafta bir ittifak var ki... Hakikaten içinde kimler olduğunu kendilerine bile itiraf edememektedir. Dolayısıyla milletimiz o hassas terazisini yeniden ortaya çıkaracak sandık günü. Milletin gözünün içine bakarak itiraf edilemeyen birliktelik ile Cumhuriyetimizin, cumhurumuzun, yani milletimizin geleceği için canından vazgeçen idareyi temsil edenleri terazinin iki ucuna koyarak seçimini yapacak."
Programa AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı
, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir
, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu
ile vatandaşlar katıldı.
Yenikadinda Gösterme, Politika
Kaynak: AA