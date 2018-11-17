Yerel Seçimlerde İşini Şansa Bırakmak İstemeyen Muharrem İnce, İstanbul İçin Anket Yaptırdı

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce İstanbul için anket yaptırdığı sorusuna "Bunu pek çok kişi yaptırdı. Ben de yaptırdım tabii ki. Onu da Genel Başkan'a sunacağım." diyerek yanıt verdi.

İSTANBUL ADAYLIĞINA YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Milliyet gazetesinden Tunca Bengin, İnce ile görüşmesi sonrası köşesine taşıdığı yazıda şunları ifade etti; CHP Parti Meclisi'nin "Aday tespitinde ön seçim yok, eğilim yoklaması da her yer için geçerli değil" kararı ön seçim şartıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylık konusunda yeşil ışık yakan Muharrem İnce'ye karşı kırmızı ışık olarak algılandı. Ancak hemen sonrasında İnce'nin randevu talebi ve Kılıçdaroğlu'nun buna sıcak bakmasıyla yeşil ışık olasılığı yine gündeme geldi. An itibarıyla görüntü ise sarı ışık. Kırmızı ya da yeşile dönüşme olasılığıyla ilgili gelen sinyaller de şöyle:

GÜCÜNÜ KAYBETTİ ELEŞTİRİLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasındaki kurultay restleşmesi nedeniyle genel merkez kanadı İnce'nin adaylığına sıcak bakmıyor, "İnce'nin toplumdaki birleştirici gücünü kaybettiğini" iddia ediyor. İnce kanadı ise Muharrem İnce isminin yapılan tüm anketlerde birinci çıktığını savunarak, "Toplumdaki gücünü kaybetti" eleştirilerine tepki gösteriyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN RANDEVU TALEBİ

Muharrem İnce, "Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebiniz mi oldu?" şeklinde soruya "Evet, ama ne zaman görüşeceğimizi bilmiyorum. Bu partinin Cumhurbaşkanı adayı olmuş birisi olarak seçim öncesindeki görüşlerimi aktaracağım kendisine." diyerek yanıt verdi.

İSTANBUL İÇİN ANKET YAPTIRDI

İnce İstanbul için anket yaptırdığı sorusuna ise "Bunu pek çok kişi yaptırdı. Ben de yaptırdım tabii ki. Onu da Genel Başkan'a sunacağım." yanıtını verdi.