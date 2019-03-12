Yerel Seçimlerde Oy Kullanacak Suriyelilerin Seçmen Kağıtları Hazır

31 Mart'ta oy kullanacak Suriyelilerin seçmen kağıtları ikamet adreslerine gönderilmeye başlandı. Önümüzdeki yerel seçimlerde Türk vatandaşlığına geçen 79 bin 820 Suriyeliden, yaşları 18'in üzerinde olan 53 bin 99'u oy kullanma hakkına sahip.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 79 bin 820 Suriyelinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçtiğini, bu kişilerin arasında oy kullanacak olanların sayısının 53 bin 99 olduğunu açıklamıştı.

SEÇİM ÖNCESİ SURİYELİ SAYISININ ARTTIĞI İDDİA EDİLDİ

Vatandaşlığa geçen Suriyelilerin seçmen kayıtları da ikamet adreslerine gönderilmeye başlandı. 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri'nde 30 bin olarak açıklanan Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısının, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesinde 79 bin 820'ye yükseldiği ifade edilmişti.

"SAYI AÇIKLANANDAN ÇOK DAHA FAZLA"

"Konu hakkında sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yapan İYİ Parti Genel başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, "Vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı açıklanan sayıdan çok daha fazla. Bir sabah uyandığınızda milyonlarca Suriyelinin vatandaş yapıldığını öğreneceksiniz. Çok geç olmadan uyan Türk" mesajını paylaştı.