Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti'nin Bayburt Belediye Başkanlığına aday gösterdiği Fatih Yumak, kentte coşkuyla karşılandı.Partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda Bayburt Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği AK Parti İl Başkanı Yumak'ı karşılamak için Bayburt-Gümüşhane kara yolunun Aydıntepe yol ayrımında toplandı.Yumak, buradaki karşılamanın ardından yaklaşık 500 araçlık konvoy eşliğinde şehir merkezindeki Şair Zihni Kültür Merkezi'ne hareket etti.Vatandaşların ilgi gösterdiği Yumak, burada yaptığı konuşmada, kendisine görevi tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yol arkadaşı olmaktan her zaman ve her şartta onur duyduğunu belirten Yumak, "Hedefimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da AK bayrağı Bayburt'un kalesinde en zirvede tutmaktır. Bu noktada önce Allah'a, sonra siz teşkilat mensuplarımıza ve hemşehrilerimize güveniyorum." dedi.Yumak, Erdoğan'ın siyasete başladığı günden itibaren vurguladığı şeyleri, onun yol arkadaşları olarak her zaman anımsamaları gerektiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:"Bu davada 'sen', 'ben', 'o' yok, hep birlikte 'biz' varız. Yine sayın Cumhurbaşkanımızın çok vurguladığı gibi seçime kadar hiçbir şekilde ayrı gayrı olmadan bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve hep birlikte büyük Bayburt olacağız. Tek gayemiz Hakk'ın rızası ve halkın duası olacaktır. Her ne sebeple olursa olsun ayrı düşmeyeceğiz. Yolumuzu ve rotamızı değiştirmeyeceğiz. Adaletten ve doğruluktan asla vazgeçmeyeceğiz."