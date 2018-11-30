Yerel Seçimlere Doğru

30 Kasım 2018 Cuma 12:46



30 Kasım 2018 Cuma 12:46

Milliyetçi Hareket Partisi Karaman Belediye Başkan Adayı Savaş Kalaycı, Karaman'ın şu anki bulunduğu konumdan çok daha fazlasını hak eden bir şehir olduğunu söyledi.Bir düğün salonunda düzenlediği basın toplantısında konuşan Kalaycı, Karaman'ı ülkede ve dünyada çok daha iyi yerlere hep birlikte taşıyabilmek adına üzerinde çalıştıkları ve kamuoyuyla paylaşacakları projeleri önümüzdeki dönemde hayata geçireceklerini ifade etti.Karaman'ın şu anki bulunduğu konumdan çok daha fazlasını hak eden bir şehir olduğunu Kayacı, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bunların haricinde, Karamanlı hemşehrilerimin hayatını kolaylaştırabilmek, Karaman'ı çok daha yaşanabilir ve imrenilen bir şehir haline getirebilmek için ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Toplumun temel dinamiklerini harekete geçireceğiz, istişare ve ortak akıl mekanizmasına işlerlik kazandıracağız. Özellikle STK'larla tam bir dayanışma içerisinde çalışacağız.Şehrimize ve insanlarımıza hiçbir şey kazandırmayan ve toplumu ayrıştıran anlayışlara yönetim sistemimizde asla yer vermeyeceğiz. Toplumsal, kültürel ve idari konularda yeni yöntemler geliştirecek ve uygulayacağız. Mutlu azınlık değil, mutlu bir şehir oluşturabilmek için var gücümüzle çalışacağız."