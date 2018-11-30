Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Ardahan
İl Başkanı Hakan Aydın
, yerel seçimlere yarından itibaren start vereceklerini bildirdi.
Başkan Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel seçimlerin Ardahan ve Türkiye
'ye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
AK Parti belediyeciliğinin Ardahan'da kaldığı yerden devam etmesi için çalışacaklarını dile getiren Aydın, şunları kaydetti:
"Yerel seçimlere emin adımlarla gidiyoruz. Niyetimiz halkımıza hizmette kaldığımız yerden devam etmek. 24 Haziran ve 16 Nisan'da olduğu gibi diğer siyasi partilerle beraber inşallah bu seçimi de Ardahan'a yakışır bir seçim kampanyası havasında yürütmek istiyoruz. Bu seçimlerin ilimize, ülkemize ve insanımıza hayırlar getirmesini diliyoruz. Halkımızla kaynaşarak, onların içerisinde, onları dinleyerek, istişare ederek inşallah bu süreci tamamlamak istiyoruz."
Aydın, yarın yapılacak programla, adaylığı kesinlik kazandıktan sonra Ardahan'a ilk kez gelecek olan AK Parti Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar
'ı kentin girişinde karşılayacaklarını sözlerine ekledi.
Aydın,Ardahan