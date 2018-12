Yerel Seçimlere Doğru

01 Aralık 2018 Cumartesi 16:21



AK Parti Hatay Büyükşehir Adayı İbrahim Güler , seçilmesi halinde, din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı yapmadan Hatay'ı tüm Hataylılarla birlikte yöneteceklerini bildirdi.Güler yaptığı açıklamada, Hatay'ı istişare ve egodan uzak, ortak akılla imar edeceklerini kaydetti."Aday adayı olmuş çok değerli dava arkadaşlarımın her biri bir birinden değerli, kendini davaya adamış ağabeylerimdir, abilerimdir." diyen Güler, şunları kaydetti:"Bu kutlu görevi üstlenecek, bilgi, donanıma sahip değerlerimizdir. Bu nasip, kısmet işi. Bu kutlu vazife bizlere nasip oldu. ve ben biliyorum ki, bu değerlerimiz, bizleri, ve davamızı yalnız bırakmayacaklardır ve biz tüm aday adayı arkadaşlarımızla birlikte istişare için el ele yol yürüyeceğiz. And olsun ki, bugün bu adaylık partimizin şahsında bana verilmiş olsa da, her bir yol arkadaşım ve hemşerim bilsin ki, Allah nasip ederse; başkanlık makamını milletin makamı yapacağız."Gönllerinin ve kapılarının millete her daim açık olacağını aktaran Güler, açıklamasının devamında şunlara yer verdi:"Bu ittifakı aynı zamanda iyi niyetleri istismar edilen, dünya görüşleri birilerinin rantı için suistimal edilen, Hatay'ı en az bizim kadar seven ve özlediği hizmete kavuşacağı günü bekleyen Cumhuriyet Halk Partisine, Saadet Partisine, İyi Parti'ye oy vermiş kardeşlerimizin gönlüne girerek sürdüreceğiz. Biz faniyiz, makamlar gelip, geçer, asıl olan milletimizdir. Biz milletimiz için, devletimizin bekası için, gençlerimizin yarınları için çalışacağız.Hiçbir siyasi görüş ayrımına gitmeden, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı yapmadan tüm Hataylı kardeşlerimizle Hatayımızı birlikte yöneteceğiz. Allah güç, sağlık verdikçe bu nefesi beraber soludukça biz, bu davaya asker, milletimize hizmetkar olacağız. Unutmayınız, bizim yolumuz AK Parti, kırmızı çizgimiz Recep Tayyip Erdoğan 'dır."